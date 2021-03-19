Son dakika haber: Kırşehir Barosu'ndan Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama
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Son dakika haber: Kırşehir Barosu'ndan Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama

19.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:40
Son dakika haber: Kırşehir Barosu'ndan Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama

Son dakika haberleri... KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Barosu, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde gittiği haciz işlemi sonrasında silahlı saldırıya maruz kalan avukat Ersin Arslan'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Barosu, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde gittiği haciz işlemi sonrasında silahlı saldırıya maruz kalan avukat Ersin Arslan'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Barodan yapılan yazılı açıklama, "Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim "hukukun üstünlüğü" diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korunmamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. "Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak" dedik. dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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