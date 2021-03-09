KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
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KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı

09.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:46

Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı: 3 yaralıKÜTAHYA'da kırmızı ışık ihlali yapan TIR'ın çarpıştığı otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı: 3 yaralı

KÜTAHYA'da kırmızı ışık ihlali yapan TIR'ın çarpıştığı otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağında meydana geldi. Kütahya'ya giden R.Y. yönetimindeki 43 ABE 269 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan A.İ. yönetimindeki 43 NP 585 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü R.Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Otomobilde yaralanan R.Y., Z.Y. ve E.Y. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza nedeniyle yarım saat araç geçişine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı
KÜTAHYA Kırmızı ışık ihlali yapan TIR, otomobile çarptı 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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