Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

26.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:00
Son dakika haber! Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı mahkemeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi uygulaması noktasında 24 Kasım'da yakaladığı M.F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C'nin 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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