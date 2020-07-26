Son dakika haber... KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UYUŞTURUCU SATICISI SARIYER'DE YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UYUŞTURUCU SATICISI SARIYER'DE YAKALANDI

Son dakika güncel haberine göre Operasyon kamerada-Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı, Brezilya'ya iade edilecekHaber: İSTANBUL,(DHA)Kırmızı bültenle aranan Ürdünlü uyuşturucu satıcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:50

Operasyon kamerada

-Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı, Brezilya'ya iade edilecek

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Kırmızı bültenle aranan Ürdünlü uyuşturucu satıcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain kaçırdığı gerekçesiyle uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye olmak suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 kırmızı bülten çıkarılan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ürdün uyruklu uyuşturucu satıcısı W.I.A.K'nin

Sarıyer'de bir villada kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, W.I.A.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin W.I.K. ve R.S. adına sahte kimlik kullandığı, Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının iadesi için de gerekli çalışmalar başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UYUŞTURUCU SATICISI SARIYER'DE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Güncel
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü 3. Sayfa
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Spor
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
Sıcağı gören vatandaş, koronavirüsü unuttu! Sahiller tıklım tıklım doldu
Sıcağı gören vatandaş, koronavirüsü unuttu! Sahiller tıklım tıklım doldu
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Michael Jackson Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Beşiktaş Başakşehir Kayserispor
Şu an buradasınız: Son dakika haber... KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN UYUŞTURUCU SATICISI SARIYER'DE YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 17:19:41. #1.14#
title