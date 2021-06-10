Son dakika haber: Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı

Son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 1979 yılında teröristlerle çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranın H.K.'nin, Muğla'da yakalandığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 1979 yılında teröristlerle çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranın H.K.'nin, Muğla'da yakalandığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu; Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz