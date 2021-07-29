Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...
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Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...
Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...
Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...
Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in... - Haberler
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