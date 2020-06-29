Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak

Son dakika haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin yapılıp yapılmamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş isteneceğini bildirdi.

Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak
29.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:02

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin yapılıp yapılmamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş isteneceğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 29 Haziran-5 Temmuz'da planlanan güreşlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Gürkan, toplantıda normalleşme süreci kapsamında güreşlerin geleceğinin görüşüldüğünü bildirdi.

659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasından yana olduklarını, ancak salgın tehlikesinin de dünya genelinde devam ettiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil. Bazı federasyonlar bu yılki organizasyonlarını iptal etti. Dünya genelinde birçok uluslararası organizasyonun da Kovid-19 nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildi. Baktığımızda bu sporların hiçbirisi güreş gibi bire bir temas sporu değil."

Yağlı güreşin tam bir temas sporu olduğunu vurgulayan Gürkan açıklamasında, "Salgının bulaşma riski çok fazla. Elbette ki gerekli tedbirler alınarak bu güreşler yapılacaktır ama sonuçta buraya yurdun dört bir yanından pehlivan gelecek. Bu da gerekli önlemleri katbekat artırmak anlamına gelir. Her yönüyle şu anki ortamda güreş, salgın riskine en yakın spor gibi görünüyor. O nedenle biz de Bilim Kurulu'na konunun sorulmasını, oradan gelecek karara göre de hareket etmeyi uygun gördük. En doğrusu da bu." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye bergüzar Korel'den esprili gönderme
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı Haber
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Haber
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti Haber
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı Haber
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 15:02:14. #1.14#
title