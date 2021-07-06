Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü

Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi vatandaşları 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etmek için sokak sokak dolaşıyor.

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi vatandaşları 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etmek için sokak sokak dolaşıyor.

Geleneksel kıyafetler giyen yaklaşık 40 kişilik müzisyen grubu, güreşler öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

Rumeli ezgilerinin yanı sıra güreş havalarıyla renkli bir davet sunan ekibe Edirneliler de şükranlarını bağış vererek gösteriyor.

Geleneksel davul zurnalı davet, güreşlerin başlayacağı 9 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

Şef Alaattin Zurnacı, AA muhabirine, geçen yıl yapılamadığı için Kırkpınar'a herkesin hasret kaldığını söyledi.

Güreş camiasının ve vatandaşların özlemle beklediği Kırkpınar'ın cuma günü başlayacağını anımsatan Zurnacı, "Güreş Edirne'mizin sembolüdür. Yağlı güreşlerin başlayacağını herkese duyuruyoruz, ayrıca Kırkpınar'ı tanıtıyoruz. Herkesi Kırkpınar'a bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Bülent Kaya ise Kırkpınar'ın önemli bir gelenek olduğunu, geleneksel davet yönteminin Edirnelileri mutlu ettiğini ifade etti.

Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü
Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü
Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü
Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Kartal Tibet İbrahim Selim
Spor Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kırkpınar davul ve zurna ekibi geleneksel davet için yollara düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:06:10. #1.14#

title