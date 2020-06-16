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Son dakika haber | Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada...

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

16.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:57

Kırklareli'nde etkili olan şiddet yağış, dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bazı köyler ile Üsküp beldesinde ekili alanlara zarar verdi.

Özelikle Üsküpdere köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Üsküpdere, Erikleryurdu, Kızılcıkdere, Kavakdere ve Bayramdere köylerinde ekili alanların ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Bugüne kadar görülmemiş derecede zarar olduğunu ifade eden Şaylan, "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi. Üreticilerimizin Allah yardımcısı olsun. Görülmemiş bir şey yaşandı. Yağışın etkili olduğu köylerde 15 ile 20 bin dekar arasında ekili arazi kullanılamaz, biçilemez hale geldi." dedi.

Çiftçilerin yaralarının en kısa sürede sarılması için girişimlerde bulunduklarını anlatan Şaylan, şöyle devam etti:

"Böyle bir şeyin yaşanmasını elbette istemezdik ama yaşandı. Bundan sonra neler yapabiliriz, üreticimize çiftçimize neler yapabiliriz diye çabalıyoruz. Bizim devletimizden istediğimiz borçların ertelenmesi değil, borçların silinmesi konusunda. Şimdiye kadar çok güzel yağmurlar almıştık, ayçiçeği ve buğdaylar çok güzeldi. Bu bölgede en güzel sezonu yapacaktık. Akşam başımıza böyle bir felaket gelince bütün hayallerimiz suya düştü. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Köy muhtarı Gökay Gülen ise yağmur, fırtına ve dolunun etkili olduğu köylerinde bazı ev, ağıl ile tarım alanlarının hasar gördüğünü dile getirdi.

"Emeklerimiz yok oldu"

Geçimini sebzecilik ile sağlayan Gülizar Boz ise tarlasını kontrol ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Sabahın erken saatlerinde kontrol amacıyla gittiği tarlasında büyük hasar meydana geldiğini ifade eden Boz, zararlarının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Akşam çok şiddetli yağmur yağdığını vurgulayan Boz, "Buraya buz yağmış. Evlerin yanları oldu deniz gibi. Tarlamızda ürünlerimiz çok berbat olmuş. Hasta oldum. Hiç bilmiyorum artık ne yapacağımıza çocuklar karar verecek. Domates, biber, mısır bile dayanamamış. Büyük emeklerle ektik. Emeklerimiz yok oldu". ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: 'Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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