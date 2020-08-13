Son dakika haber: Kırklareli Valiliği: Koronavirüsle mücadele şeffaf yürütülüyor
Bir son dakika haberine göre KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, salgınla mücadele sürecinin şeffaf olarak yürütüldüğünü açıkladı.
13.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:53
KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, salgınla mücadele sürecinin şeffaf olarak yürütüldüğünü açıkladı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiğini dair basında haberler yer aldığını belirtilerek, "İlimizde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimizde tüm önlemler alınmakta ve hiçbir ihmale yer verilmeden mücadele süreci şeffaf olarak yürütülmektedir" denildi.
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Kaynak: DHA