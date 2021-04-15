Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona durdurulamıyor.

Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre bir önceki haftaya göre yüzde 70.22'lik oranla artan ve ülke genelinde en çok vaka artan iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Bununla birlikte Ramazan ayı boyunca saat 19: 00 ile 05: 00 saatleri arasında uygulan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.

Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Ekipler tarafından durdurulan araçlar sürücülerine tedbirlere arttırarak uyulmasına yönelik uyarılarda bulunuyor.

Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde korona durdurulamıyor... Denetimler sıklaştırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 23:19:27. #1.14#

title