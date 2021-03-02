Son dakika haber | Kırklareli'nden kısa kısa
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Son dakika haber | Kırklareli'nden kısa kısa

02.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:16
Son dakika haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika haber: Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci dolayısıyla işletmelerini açan esnafı ziyaret etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreci dolayısıyla işletmelerini açan esnafı ziyaret etti.

İşlerinin hayırlı olması temennisinde bulundan Gerenli, esnaftan alış veriş yaptı.

Kırklareli'nin çok yüksek risk sınırında olduğunu aktaran Gerenli, herkesin daha çok dikkatli olması, tüm kurallara uyması yönünde uyarıda bulundu.

"Yılın Partner Kuruluşu Sertifikası " ödülünü aldı

Lüleburgaz Belediyesinin "Yılın Partner Kuruluşu Sertifikası" alması nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.

Hizmet binasında düzenlenen törene Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları katıldı.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda Lüleburgaz Belediyesinin 8. kez ödül almaya hak kazandığını anımsatan Gerenli, insan haklarına saygıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetleri tüm yıla yayarak önemli bir adım atmış olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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