Son dakika haber: Kırklareli'nden kısa kısa Bir son dakika haberine göre Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin konteyner dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların salgın sona erene kadar belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan Mahallesi Acıçeşme sokak ile Okullar Caddesi'nde çalışmalar yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin daha modern bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarına başladıklarını aktaran Gerenli, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Arizbaba köyüne 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler her iki günde 09.30-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA