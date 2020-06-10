Son dakika haber: Kırklareli'nden kısa kısa
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Son dakika haber: Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika haberi: Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber: Kırklareli'nden kısa kısa
10.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:36

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görevi başında olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüse karşı her gün farkı mahalle, cadde ile sokaklarda yol yıkama ve çöp koyteynırı dezenfekte yapıldığını aktarılan açıklamada, vatandaşların da önlemlere uymaları istendi.

Park ve bahçeler yenileniyor

Pınarhisar Belediyesi parkları yeniliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde deforme olmuş malzemeleri yenileyerek onarım çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yazılı açıklamasında ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Park ve bahçelerde onarım ve yenileme çalışması yaptıklarını aktaran Talay, bazı bölgelerdeki çöp kutularını yenileyerek, şehir içi ve ova yollarında da deforme olan bölgelerde lokal çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Talay, ayrıca sokak ve caddelerde ot temizleme çalışmasında da bulunduklarını belirtti.

Yöresel ürün tanıtım ve pazar inşaatı tamamlandı

Demirköy Belediyesince yöresel ürün tanıtım ve pazar binası inşaatı tamamlandı.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yöresel ürün tanıtım ve pazar binası inşaatının bittiğini söyledi.

Binanın yerel üreticiler ile kooperatif ve birliklerin kullanımına ücretsiz olarak sunulacağını ifade eden Gün, binada 10 ayrı ofisin bulunduğunu belirtti. Başvuruların belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile Proje Ofisi'nde alınmaya başlandığını aktaran Gün, başvuruların 20 Haziran tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Pehlivanköy doğal gaza kavuşuyor

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü'nün yatırımlar kapsamında ilçeye doğal gaz getirildiğini söyledi.

Doğal gaz ana şebekesi kazı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Açıkel, tüm ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıkel, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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