Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi
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Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi

09.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:05
Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi

Son dakika haber: Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kayalı Barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde suya bırakılmış çok sayıda misina ağı tespit edildi. Tespit edilen misina ağları su ürünleri kontrol görevliler tarafından bot yardımıyla toplandı. Ağlarda bulunan canlı haldeki balıklar suya bırakıldı. - KIRKLARELİ

Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi
Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi
Son dakika haber: Kırklareli'ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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