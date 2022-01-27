Son dakika haber: Kırklareli'nde yangında ev kullanılamaz hale geldi
AA, Özgün Tiran - Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Nadırlı köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Özgün Tiran - Güncel