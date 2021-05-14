Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
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Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi

Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Seçkin Akça'nın evinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle evin yanında bulunan Fatma Acar'ın ağılına da alevler sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık olarak 1 saatlik müdahalesinin arından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi
Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın: Ev ve ağıl kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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