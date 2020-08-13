Son dakika haber! Kırklareli'nde yangın Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde otomobil garajında çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde otomobil garajında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Balkan Caddesinde atıl durumdaki bir otomobil garajında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında garaj kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA