Son dakika haber | Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü
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Son dakika haber | Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

02.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:28
Son dakika haber | Kırklareli'nde yakalanan iki sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği öne sürüldü

Son dakika haberi... Kırklareli'nde yakalanan Irak uyruklu 2 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Kırklareli'nde yakalanan Irak uyruklu 2 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde Irak uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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