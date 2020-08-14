Son dakika haber | Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 26 kişi gözaltına alındı
Son dakika habere göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 26 kişi gözaltına alındı.
14.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:53
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 26 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kurudere mevkisi ile Balkaya köyünde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 128 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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Kaynak: AA