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Son dakika haber: Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kırklareli'nde uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan 10, hırsızlık olaylarına karışan 11 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerce şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, havalı tabanca, çalıntı motosiklet ile bin 475 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

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