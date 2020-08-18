Son dakika haber... Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
18.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:37
Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'ndeki telefon bayisine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ile iş yeri sahibi M. K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli silahla M. K'ya ateş etti.
Yaralanan M. K. sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA