Son dakika haber! Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nde tüfekle havaya rastgele ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tüfekle havaya rastgele ateş ederken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli C.K'yi Yayla Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüphelinin evinden yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, boş ve dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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