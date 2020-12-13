Son dakika haber... Kırklareli'nde polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Kırklareli'nde polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

13.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:28
Son dakika haber... Kırklareli'nde polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdüren Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğu Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal eden bir grup olduğunu belirledi.

Vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyaran polis ekibiyle gruptaki bazı kişiler arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri, grubu ikaz ateşi ve biber gazı kullanarak dağıttı.

Ekibe mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

İlgili Haberler

Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi vuruldu, 3 şüpheli gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Serdar Ortaç Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Rusya Azerbaycan Fenerbahçe Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kırklareli'nde polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 19:28:34. #1.15#
title