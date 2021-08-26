Son dakika haber... Kırklareli'nde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
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Son dakika haber... Kırklareli'nde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika haber... Kırklareli'nde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda üç ayrı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda üç ayrı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz otoban gişelerine yakın Yörük Deresi mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bu sırada aynı bölgede iki ayrı noktada daha yangın çıktığını gören sürücüler, ekiplere haber verdi.

Ekipler, bu yangınları da söndürdü.

Polis ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber... Kırklareli'nde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Son dakika haber... Kırklareli'nde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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