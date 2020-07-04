Son dakika haber! Kırklareli'nde maske takmayan 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uygulandı Son dakika haberleri: Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 32 kişiye 28 bin 800 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lüleburgaz Vize, Babaeski, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 32 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

Kaynak: AA