Son dakika haber: Kırklareli'nde mandırada çıkan yangında 1 işçi yaralandı
15.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:52
Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde mandırada çıkan yangın söndürüldü, 1 işçi yaralandı.
Kırklareli'nde mandırada çıkan yangın söndürüldü, 1 işçi yaralandı.
Kavaklı beldesinde bir mandıranın personel odasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında elinden yaralanan bir işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran