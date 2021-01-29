Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi
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Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

29.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:20
Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy köyünde bir restoranda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

Ekipler, restoranda alkol tükettiği belirlenen E.S, H.G, S.T, İ.A, Ö.P. ve İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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