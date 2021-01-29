Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.