Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıköy köyünde bir restoranda Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.
Ekipler, restoranda alkol tükettiği belirlenen E.S, H.G, S.T, İ.A, Ö.P. ve İ.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira ceza yazdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran