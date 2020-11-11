Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak
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Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak

11.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:08
Son dakika haber... Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak

Son dakika haberler: Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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