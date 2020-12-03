Son dakika haberleri... KIRKLARELİ - Kişi sınırlaması getirilen iş yerleri denetlendi

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kişi sınırlaması getirilen işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kişi sınırlaması getirilen işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 100 metrekareden büyük işletmelere kişi sınırlaması getirilmesi kararı üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

İş yerlerinde denetimlerde bulunan ekipler, iş yeri çalışanları ile vatandaşları bilgilendirerek, HES kodu sorgulamaları yapıldı.

Ekipler iş yerlerinde çalışan personele HES kodu sorgulamasının nasıl yapıldığı hakkında da bilgi verdi.

Denetimlerde vatandaşların büyük bir bölümünüm maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Cadde ve sokaklardaki yoğunluğun ise her geçen gün azaldığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran