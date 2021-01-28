Son dakika haber | Kırklareli'nde karda mahsur kalan 24 yabancı uyruklunun yardımına jandarma yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kırklareli'nde karda mahsur kalan 24 yabancı uyruklunun yardımına jandarma yetişti

28.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:00
Son dakika haber | Kırklareli'nde karda mahsur kalan 24 yabancı uyruklunun yardımına jandarma yetişti

Son dakika habere göre Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren ve bölgedeki yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 24 yabancı uyruklu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren ve bölgedeki yoğun kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 24 yabancı uyruklu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde ormanlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklular jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler her iki bölgede de yaptığı araştırmada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 24 yabancı uyrukluyu buldu.

Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kişi Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kırklareli'nde karda mahsur kalan 24 yabancı uyruklunun yardımına jandarma yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:02:19. #1.16#
title