Son dakika haber: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
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Son dakika haber: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

07.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:20
Son dakika haber: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Jandarma ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki denetimde bir otomobilin sürücüsü O.A'nın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

3 bin 150 lira ceza uygulanan O.A, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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