Son dakika haber... Kırklareli'nde hasat töreni düzenlendi Son dakika haberi: Kırklareli Valisi Osman Bilgin, buğday hasat törenine katılarak biçerdöver kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, buğday hasat törenine katılarak biçerdöver kullandı.

Vali Bilgin, Kayalı köyünde yılın ilk buğday hasat törenine katılarak çiftçilerle sohbet etti.

Daha sonra biçerdöver kullanan Bilgin, bir süre buğday hasat etti.

Bilgin, ardından Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Süt Toplama Merkezi ile Et İşleme ve Sucuk Üretim Tesisi'ni gezdi.

Kaynak: AA