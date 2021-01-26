Son dakika haber: Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
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Son dakika haber: Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:51
Son dakika haber: Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

Son dakika haberi: Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinde düzenlediği operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay İ.P'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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