Son dakika haber: Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:51
Son dakika haberi: Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ilçesinde düzenlediği operasyonda FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay İ.P'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran