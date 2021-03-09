Son dakika haber | Kırklareli'nde FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı
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Son dakika haber | Kırklareli'nde FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

09.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:43
Son dakika haber | Kırklareli'nde FETÖ/PDY şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcıkdere köyünde yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamasında sürücü A.B. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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