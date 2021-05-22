Son dakika haber: Kırklareli'nde çıkan ev yangını söndürüldü
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Son dakika haber: Kırklareli'nde çıkan ev yangını söndürüldü

Son dakika haber: Kırklareli'nde çıkan ev yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gündoğu Mahallesi Koşubayırı Sokak'ta Yasin Canbaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangında evin mutfak bölümünde hasar oluştu.

Son dakika haber: Kırklareli'nde çıkan ev yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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