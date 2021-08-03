Son dakika haber: Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki tarlada yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede bölgedeki otluk alan ile Yoğuntaş köyü merasına da sıçradı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu geniş bir alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop