Son dakika haber! Kırklareli'nde adliye çıkışında kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Kırklareli'nde adliye çıkışında kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı

12.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:33
Son dakika haber! Kırklareli'nde adliye çıkışında kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kırklareli'nde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında yaşanan kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün boşanma nedeniyle duruşmaları görülen çiftin yakınları arasında adliye çıkışında çıkan kavgada yaralanan 11 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerine silah, taş, inşaat demiri ve sopalarla saldıran gruptakilerden 11'i yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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