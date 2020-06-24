Son dakika haber | Kırklareli'nde 322 kök Hint keneviri imha edildi
Son dakika haberi: Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 322 kök Hint keneviri imha edildi.
24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:08
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 322 kök Hint keneviri imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Haznedar köyünde Ö.Ş'ye ait tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 70-150 santimetre boylarındaki 322 kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti.
Tarla sahibi Ö.Ş. İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA