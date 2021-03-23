Son dakika haber! Kırklareli'nde 30 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Kırklareli'nde 30 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

23.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:29
Son dakika haber! Kırklareli'nde 30 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerini gerçekleştirirken, H.Y isimli kamyon sürücüsü durduruldu. Ekipler tarafından kamyon kasasında yapılan araştırmada 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve katlanabilir merdiven tespit etti. Olayla ilgili H.Y ve C.F.A gözaltına alınırken düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde teslim edildi.

Önce darp edildiler sonra Türkiye'ye gönderildiler

Kırklareli'nin Çağlayık köyünde jandarma ekipleri devriye esnasında ormanlık alanda 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenlerin ifadesine göre, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürüldü.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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