Son dakika haber: Kırklareli'nde 3 ilçenin kaymakamı değişti
Son dakika güncel haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararname ile Kırklareli'nde 3 ilçeye yeni kaymakam atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararname ile Kırklareli'nde 3 ilçeye yeni kaymakam atandı.
Kararnamede, Lüleburgaz Kaymakamlığı'na Giresun Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce, Vize Kaymakamlığı'na Edirne Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Pınarhisar Kaymakamlığı'na Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç'ın ataması yapıldı.
Aynı kararname ile Kırklareli Vali Yardımcılığı'na Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Kırklareli Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne Tunceli Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan görevlendirildi.
Öte yandan kararname ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya Adana Çukurova Kaymakamlığı'na, Vize Kaymakamı Soner Zeybek Aydın Söke Kaymakamlığı'na, Kofçaz Kaymakamı Emre Öztürk Mardin Yeşilli Kaymakamlığı'na, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir ise Burdur Ağlasun Kaymakamlığı'na atandı.
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Kaynak: AA