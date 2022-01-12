Son dakika haber... Kırklareli'nde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kırklareli'nde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haber... Kırklareli'nde 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi saklandıkları evde yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi saklandıkları evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Mahallesi Zeliha Özbek Caddesi'nde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kullandığı otomobili belirleyen polis, bu aracın aynı caddede bir sitenin önünde park halinde olduğunu fark etti.

Bir apartman dairesine girdiği belirlenen şüpheli L.B. ve O.V. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Daire sahibi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çalıntı olduğu ileri sürülen otomobil incelenmek üzere polis merkezi otoparkına çekildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

Son dakika haberi! GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİLİNİN ÖNÜNÜ KESTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA YARALADI

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

 POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title