Son dakika haber | Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı
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Son dakika haber | Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı

26.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:36
Son dakika haber | Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika haber... Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Mısır ve Suriye uyruklu 11 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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