Son dakika haber... Kırklareli'nde 1 yılda 779 trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti Son dakika güncel haberine göre Kırklareli'nde 2019 yılında 779 trafik kazası meydana geldi.

Kırklareli'nde 2019 yılında 779 trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin karayolu trafik kazaları verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 1 milyon 168 bin 144 trafik kazasından 779'u Kırklareli'nde gerçekleşti.

Türkiye genelinde meydana gelen kaza sayısına göre 57. sırada yer alan kentte, 9'u olay yerinde, 14'ü ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda bin 307 kişi yaralandı.

İstatistiklerde, ülkede meydana gelen kazalarda ölenlerin yüzde 42,7'si sürücüler, yüzde 34,1'i yolcu, yüzde 23,2'si ise yayalardan oluştuğu yer aldı.

Kaynak: AA