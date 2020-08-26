Son dakika haber... KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandıKırklareli'de girdiği evde evli 1 çocuk sahibi emekli öğretmen Aykut Küçükesin ile eşi Vesile Küçükesin'in bıçaklayarak öldüren Caner Yaşgüç, Vize Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade vermesinin ardından, tutuklama...

26.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:21

Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı

Kırklareli'de girdiği evde evli 1 çocuk sahibi emekli öğretmen Aykut Küçükesin ile eşi Vesile Küçükesin'in bıçaklayarak öldüren Caner Yaşgüç, Vize Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade vermesinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Caner Yaşgüç, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, geniş güvenlik önlemleri altında, Kırklareli Cezaevine gönderildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aykut Küçükesin ile eşi Vesile Küçükesin cenazeleri oğulları Onay Küçükesin tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Vize ilçesine getirildi. Buarada mahalleli tarafından helalik alınan çiftin cansız bedeni, Gazi Mahallesi Fatma Hatun Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kent mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne ve babasını cinayete kurban veren çiftin oğulları Onay Küçükesin, gözyaşlarına hakim olamadı. Taziyeleri kabul etmekte güçlük çeken Onay Küçükesini yakınları teselli etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi 3. Sayfa
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Dünya
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı
FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Caner Erkin Sinan Gümüş Eddie Newton Ronald Koeman
Daha Fazla Su Kaza Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... KIRKLARELİ Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüen zanlı tutuklandı - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 19:21:34. #1.15#
title