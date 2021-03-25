Son dakika haber: Kırklareli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haber: Kırklareli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

25.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:30
Son dakika haber: Kırklareli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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