Son dakika haber... Kırklareli'de gösteri ve toplantılar bir hafta yasaklandı
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Son dakika haber... Kırklareli'de gösteri ve toplantılar bir hafta yasaklandı

Son dakika haberleri... Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü gösteri, yürüyüş ve toplantıların bir hafta süre yasaklandığını duyurdu.

Son dakika haber... Kırklareli'de gösteri ve toplantılar bir hafta yasaklandı
29.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:55

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü gösteri, yürüyüş ve toplantıların bir hafta süre yasaklandığını duyurdu.

Valilikten korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde (İl merkezi, ilçeler ve Jandarma Sorumluluk Bölgeleri dahil) gerçekleştirebilecek her türlü Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Çelenk Sunma, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 28.07.2020 günü saat 00: 00 dan geçerli olmak kaydıyla bir hafta (7 gün) süre ile Yasaklanmıştır" denildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

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