Son dakika haber | Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktü (1)
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Son dakika haber | Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktü (1)

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktüKIRKLARELİ'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde şiddetli yağış ve fırtına, çatıları uçurup, dev ağaçları devirdi, ekili tarlalara zarar verdi.

Son dakika haber | Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktü (1)
16.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:59

Kırklareli'de fırtına dev ağaçları kökünden söktü

KIRKLARELİ'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde şiddetli yağış ve fırtına, çatıları uçurup, dev ağaçları devirdi, ekili tarlalara zarar verdi. Üsküpdere köyü muhtarı Gökay Gülen, "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. Böyle bir afet yaşadık. Köyde 16 küçükbaş hayvanımız kayıp, 2 tanesinin ölüsünü bulduk. Zararımız büyük" dedi.Kırklareli'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, dev ağaçlar devrilirken, su baskınları yaşandı. Fırtınanın en büyük zararı verdiği Üsküpdere köyünde, tarihi köy camisinin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçarken, dev ağaçlar devrildi,  6 bin dekar ekili buğday ve ayçiçeği tarlası zarar gördü. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı afette 16 küçükbaş hayvan kayboldu, 2 küçükbaş ise telef oldu. Yaşanan afet sonrası bölgede inceleme yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküpdere köyüne AFAD ve İl Özel İdare ekiplerini sevk etti. 'HER ŞEY 15 DAKİKADA OLDU'Üsküpdere köyü Muhtarı Gökay Gülen, her şeyin aniden bastıran yağmurun ardından 15 dakika gibi kısa sürede yaşandığını belirterek,  "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. Böyle bir afet yaşadık. Ben 30 yaşındayım böyle bir olay yaşamadık, büyüklerimizde böyle afet yaşamadığını söylüyor. Her şey 15 dakika içinde oldu. Devletimizin yetkililer geldi, Kırklareli valimiz Osman Bilgin incelemesi sonrası buraya AFAD ve İl Özel İdaresi  çalışanları gelerek köyümüzde çalışma başlattı. Kırklareli Valimiz Osman Bilgin, gerekli yardımların yapılacağını söyledi" dedi.'16 HAYVANIMIZ KAYIP'Gülen, can kaybının yaşanmadığı köyde hayvanlarının telef olduğunu belirterek, "Köyde 16 küçükbaş hayvanımız kayıp, 2 tanesinin ölüsünü bulduk. Büyükbaş hayvanlarımızı son anda ahırlara soktuk. Çok şükür can kaybımız yok. Çoğu ekili buğday ve ayçiçeği tarlalarımızı sigortada yaptırmadık, zararımız çok büyük" dedi. Köyde yaşayan Meral Gündüz, "Önce bir sesle geldi, hortum gibi bir şeydi. Ben o an evdeydim ve camdan baktığımızda karşı tarafı göremiyorduk. Bir an öldüğümüzü düşündük. Evin çatısı dökülmeye başladığında kendimizi dışarı attık. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu. 'YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI'

Yağan dolunun evlerinin çatısında kiremitlerini kırdığını ve yumurta büyüklüğünde olduğunu anlatan Emine Gündüz,"Ben 73 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Çok korktuk. Yumurta büyüklüğünde buzlar yağdı. Evlerimizin çatılarındaki kiremitleri kırdı. Ev üzerimize yıkılacak sandık ve kendimizi dışarı attığımızda çatı düştü. Şoke olduk" dedi. Köy sakinlerinden Ünsal Kıran, yaşadıkları afetin çok korkunç olduğunu ifade ederek, "Gökten çok büyük buz yağdı. Ağaçları, çatıları, camları ve duvarları yerle bir etti. Çok korktuk" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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