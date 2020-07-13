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Son dakika haber! Kırkdilim'de ilk ışık görüldü...(2)

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü.

Son dakika haber! Kırkdilim'de ilk ışık görüldü...(2)
13.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:29

Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda ilk ışık göründü.

670 milyon liraya mal olan dev yatırımda ilk ışığın görünmesi nedeniyle güzehgahta bulunan T-3 tünelinde tören düzenlendi.

Bugün Çorum açısından tarihi bir gün olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, Çorum için çok önemli olan bir kamu yatırımında ilk ışığı şuanda gördüklerini söyledi.

T-3 tünelinin bölgeye yapılacak en uzun tünellerden birisi olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "İlk ışığı gördük. İnşallah diğer tünelinde açılışı içinde 3 ay sonra bir tören düzenleyeceğiz. T-2 tünelinin de 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl buradaki çalışmalar tamamen biterek halkımızın hizmetine sunulacak. Proje bittiğinde 1.6 kilometre kısalma ve Milli ekonomi açısından tasarruf sağlanmış olacak. Bu hizmetlerin altında imzası ve iradesi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni Türkiye'nin destan yazmaya devam ettiğini dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu ise "18 yıl önce toplam bölünmüş yolumuz 6 bin 100 kilometre iken şuanda 22 bin kilometre. Yine 18 yıl önce Türkiye'de 18 tünelden ulaşım sağlanırken bugün bu sayı 381'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, bölgemiz için önemli olan bir hizmet olan Kırkdilim projesinin her aşamasında emek sarf ettiklerini hatırlarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Ülkemize daha güzel hizmetler yapacağız. Karayollarımız Çorum'da 3 milyarlık bir bütçe ile çalışıyor. 12 şantiyede hizmetler devam ediyor. Çorum'un hak ettiği hizmeti birlik ve beraberlik içerisinde vereceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, büyük yatırımın hayata geçmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan iş makinesinin son delme işlemini gerçekleştirmesiyle Kırkdilim de ilk ışık görüldü. Tünelin karşı tarafından gelen bir işçi Vali Mustafa Çiftçi'ye Türk bayrağını takdim etti. Program yapılan dua ve hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. 2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim'in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı.

'Adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor'

Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

'670 milyon liraya mal olacak'

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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