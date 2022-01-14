Son dakika haber: Kırkağaç'ta trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında M.T. (45) yönetimindeki 16 ECZ 69 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Kırkağaç Kavşağı mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan B.A. (55) idaresindeki 35 EF 583 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralı sürücüler taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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