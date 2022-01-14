Son dakika haber: Kırkağaç'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber: Kırkağaç'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Kırkağaç'ta trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.30 sıralarında M.T. (45) yönetimindeki 16 ECZ 69 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Kırkağaç Kavşağı mevkiinde aynı yönde seyir halinde olan B.A. (55) idaresindeki 35 EF 583 plakalı araca çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralı sürücüler taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Son dakika haber: Kırkağaç'ta trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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